Villingen-Schwenningen Für betrügerischen Hausverwalter wird es eng

Nachdem der Schwarzwälder Bote die Machenschaften des Finanzbeamten zunächst exklusiv ans Tageslicht gebracht und damit für ein Auffliegen des Mannes gesorgt hatte, meldeten sich immer mehr Betroffene, bei denen Geld auf den WEG-Konten fehlten. Ins Rollen gebracht hatte die Aufklärung insbesondere die Hausverwalterin einer Anlage am Villinger Warenberg, die zunächst auch vom 62-Jährigen betreut wurde. Gemeinsam mit Rechtsanwältin Harriet Stefani wurden erfolgreich mehrere Zivilklagen angestrebt – auch Polizei und Staatsanwaltschaft wurden in diesem Zuge eingeschaltet.

Dort biegen die Ermittlungen nach intensiven Recherchen mittlerweile auf der Zielgeraden ein, wie auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt wird. "Die polizeilichen Ermittlungen sind weitgehend abgeschlossen, derzeit wird der polizeiliche Abschlussbericht gefertigt", erklärt der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth. Insgesamt seien bei der Staatsanwaltschaft Konstanz 24 Anzeigen von betroffenen Eigentümern und Eigentümergemeinschaften eingegangen.

Staatsanwaltschaft erlässt Arrestbeschluss

Während sich die Behörde in der Vergangenheit noch deutlich zurückhaltender zeigte, was die Erkenntnisse in der Causa anbelangte, wird nun bestätigt, dass der Verdacht der Unterschlagung beziehungsweise Untreue im Raum stehen würde. Und nicht nur das: Dieser Verdacht hat sich im Rahmen der Ermittlungen offenbar erhärtet.

Denn wie Roth unserer Zeitung bestätigt, habe das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Arrestbeschluss erlassen und daraufhin eine Pfändung vorgenommen. "Arrestbeschluss und Pfändung dienen der vorläufigen Sicherung von Ansprüchen der durch eine Straftat Geschädigten im Ermittlungsverfahren", so Roth zu den Hintergründen eines solchen Beschlusses.

Ob es letztendlich tatsächlich zur Einziehung der gesicherten Werte komme, werde schließlich das Gericht im Hauptverfahren entscheiden. Die Werte seien dann dazu da, um an die Geschädigten ausgeschüttet zu werden.

Pfändung wohl über 300.000 Euro

Während der Leitende Oberstaatsanwalt zu Art und Höhe der gepfändeten Vermögenswerte keine Angaben machen möchte, liegen unserer Zeitung Informationen vor, die die Größenordnung des bislang ermittelten Schadens unterstreichen. Demnach geht es bei dem Pfändungsbeschluss, der durch die Staatsanwaltschaft erwirkt wurde, um einen Betrag von rund 300.000 Euro. Im Mittelpunkt steht dabei eine Immobilie, deren Verkauf der 62-Jährige wohl erst kürzlich in die Wege geleitet hatte.

Über mehrere Zivilklagen wurden darüber hinaus, wie bereits berichtet, Zwangsversteigerungen vorbereitet und auch die Pfändung seines Verdienstes als Finanzbeamter hat nun schon seit mehreren Monaten Bestand. Denn insgesamt, so hatte unsere Zeitung herausgefunden, liegt der Gesamtschaden bei mindestens 600.000 Euro. Der Großteil sei dabei auf WEG-Konten in Villingen verschwunden, aber auch weitere Hausgemeinschaften im Schwarzwald-Baar-Kreis beklagten Unregelmäßigkeiten.

Wo ist das Geld gelandet?

Doch wohin sind diese Gelder geflossen? Dieses Rätsel scheint bislang offenbar noch nicht gelöst. Zwar nutzte der Hausverwalter das Geld teilweise ohne jede Rücksprache mit den Betroffenen als zinslose Darlehen, um auf anderen WEG-Konten Löcher zu stopfen. Dies belegen zahlreiche Unterlagen, die den Ermittlungsbehörden ebenfalls vorliegen. Oftmals seien die Konten, so berichteten Eigentümer, kurz vor entsprechenden Eigentümerversammlungen, aufgefüllt worden, um eine Zweckentfremdung zu verschleiern. Das alles erklärt allerdings noch nicht den Verbleib der gesamten Summe, die sich der 62-Jährige teilweise auch mithilfe von Bargeldauszahlungen unrechtmäßig aneignete.

Fakt ist: Der Finanzbeamte verfügte exklusiven Informationen unserer Zeitung zufolge über mindestens fünf Immobilien im Kreisgebiet mit einem Gesamtwert von mehr als einer Million Euro. Doch hierfür hatte der Mann entsprechenden Unterlagen zufolge Darlehen aufnehmen müssen, deren Tilgungen wiederum größtenteils über entsprechende Mieteinnahmen gedeckt waren.

Er habe sein "Netzwerk mit Fans bestückt"

Darüber hinaus erreichte der Hausverwalter mit seinen Tätigkeiten und seiner eigenen Hausmeisterfirma Nebeneinkünfte von über 30.000 Euro – und zwar monatlich. Geld, welches selbst für einen überbordenden Lebensstil reichen müsste. Es scheint also, als wenn erst ein entsprechender Prozess die Hintergründe und den Verbleib der großen Summe ans Tageslicht bringen könnte.

Nichtsdestotrotz rätseln Außenstehende immer wieder, warum man ihn über Jahre hinweg gewähren ließ und seine Verfehlungen keine ernsthafte Konsequenzen hatten. Eigentümer ließen sich anfangs insbesondere von dem Standing als Finanzbeamten beeindrucken, welches jegliche Ungereimtheiten als nicht plausibel erscheinen ließ. Die Betroffenen berichten dabei aber auch von durchaus berechnenden Vorgehensweisen. "Er kann insbesondere die älteren Frauen bezirzen", erzählt der Eigentümer einer Wohnung in einer größeren Anlage. Insbesondere mit Blick auf die Eigentümerversammlungen habe er – so heißt es aus der selben Anlage – sein "Netzwerk mit Fans bestückt", die wiederum seine Abwahl als Hausverwalter verhindert hätten. Dabei seien durchaus Verfehlungen auf den Tisch gekommen, "aber es hieß dann: ›der begleitet uns doch schon seit 20 Jahren!‹".

Dem Hausverwalter werden Beleidigungen vorgeworfen

Unserer Zeitung liegen zudem Schriftstücke mit Beleidigungen und Verleumdungen vor, die mögliche Gegner innerhalb der Eigentümergemeinschaften diffamierten und in einem unglaubwürdigen Licht erscheinen ließen. "Die massiven Beleidigungen kamen, als wir dabei waren, die Machenschaften aufzudecken", so ein Betroffener im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dass dies durchaus System hatte, untermauern nicht nur gleichlautende Aussagen von Eigentümern aus anderen Anlagen, sondern auch die Verurteilung des 62-Jährigen wegen Beleidigung und übler Nachrede, wie unsere Redaktion erfahren hat.

Der Hausverwalter soll sogar seine Position als Finanzbeamter ausgenutzt haben. An den Schwarzwälder Boten wurden mehrere Hinweise herangetragen, in denen von zeitnahen Finanz- und Buchhaltungsprüfungen nach Kritik an der Arbeit des Hausverwalters berichtet wurde. "Da wurde mit der Angst gespielt", berichtet eine Insiderin. Dieses perfide Spiel ist offenbar jahre- oder gar jahrzehntelang gut gegangen. Doch ein endgültiges Ende dieser betrügerischen Vorgänge scheint nun in Sicht.