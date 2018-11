Villingen-Schwenningen Für Ausbau der B 33

Hinzu kommen über 500 Betriebe aus dem Verkehrs-, Transport- und Logistikgewerbe. Ergänzt werden diese Bewegungen durch Geschäftsreisende und Tagestouristen. Alleine der Schwarzwald-Baar-Kreis verzeichnet pro Jahr rund 1,6 Millionen Übernachtungen. Viele der Reisenden verkehren per Auto. 2015 gab es 17 106 Einpendler in den Kreis Rottweil und 20 079 Auspendler. 21 061 Personen pendelten in den Schwarzwald-Baar-Kreis, 17 408 waren Auspendler. Nach Tuttlingen pendelten 17 848 Personen, 12 667 waren Auspendler.