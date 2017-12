Villingen-Schwenningen Für alle Ernstfälle gerüstet

Über Pferde verfüge die Polizei schon, so Babeo, jedoch nicht in Villingen. Eine Reiterstaffel sei in Stuttgart stationiert, und die Bewerbungen dafür überstiegen die Anzahl der Pferde um ein Vielfaches.

Timo aus Villingen, elf Jahre, Maya, neun, aus Mönchweiler, ihre Namensvetterin aus Donaueschingen, sieben, sowie Finn, zehn, und Moritz, neun, aus Aasen, erfahren zunächst, was so alles zur Ausrüstung der Ordnungshüter gehört. Das fängt bei den Mützen an, die es in den Farben Weiß und Blau gibt – erstere wird bei Nacht getragen, letztere am Tag. Müssen die Beamten zu Großveranstaltungen ausrücken, bei denen die Stimmung in Gewalt umschlagen kann, kommen Helme, Schutzwesten und Schilde hinzu. "Zum eigenen Schutz und dem anderer Personen", so Babeo, ergänzen Pfefferspray, Knüppel in verschiedenen Größen und natürlich auch Pistolen die Ausrüstung.

Die Kinder probieren die unterschiedlichen Helme aus und schlüpfen in die Schutzwesten. "Früher haben die 30 Kilo gewogen, heute nur noch drei", beschreibt Babeo die Entwicklung, die sich immer auch an aktuellen Ereignissen orientiere. "Seit dem Amoklauf in Winnenden und der wachsenden Terrorgefahr hat sich hier einiges getan." Heute verfügt jeder Streifenwagen über eine Amok-Ausrüstung in zweifacher Ausfertigung in jeden Streifenwagen – und eine Maschinenpistole. Auch wenn das Spezialeingreifkommando (SEK) aus Göppingen mit dem Hubschrauber in 20 Minuten vor Ort sein kann, sind die heimischen Polizisten die ersten, die mit der konkreten Situation fertig werden müssen.