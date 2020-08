Villingen-Schwenningen Fünftes Kind in der Babyklappe

Villingen-Schwenningen - Am Freitagvormittag ist ein Neugeborenes in die Babyklappe am Franziskusheim gelegt worden. Dies hat die ProKids-Stiftung in einer Pressemitteilung erklärt. Der Junge ist wohlauf und wurde zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Es ist bereits das fünfte Kind, das seit 2010 in der Babyklappe abgelegt wurde.