Villingen-Schwenningen Fünfte Jahreszeit bleibt im Kopf

Villingen-Schwenningen. "Ich habe meine Kindheit in Freiburg-St. Georgen verbracht. 15 Jahre meines Lebens gingen Fasnetsumzüge direkt an meinem Haus vorbei, und es war ganz normal, dass mal zehn Narren in unserem Hof rumsitzen – und nachts vor dem Fenster des Kinderzimmers stehen", erzählt Jannis Alexander Kiefer und lacht. Nun lebt der 28-Jährige längst nicht mehr im Schwarzwald und studiert Regie an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam.

Trotzdem ließen diese "gruseligen Elemente" der Fasnet aus der Sicht eines Kindes ihn scheinbar nie los: Im zweiten Jahr an der Filmuniversität müssen Teilnehmer aller Studiengänge an einem 20-minütigen Kurzfilm mitarbeiten. Die Grundidee dieser Projekte kommt meist von den Regiestudenten – und Kiefer wollte, dass sein Film während der Fasnet spielt. Die Idee überzeugte: "Eigentlich müssen die Gruppen im zweiten Studienjahr in Brandenburg bleiben. Die Uni erlaubt uns aber, im Südwesten zu drehen. Die Landschaft, die Häuser, selbst die Lichtverhältnisse – das ist alles nicht nachzubauen", freut sich der junge Regisseur.

Bis zum Drehbeginn kurz nach Ostern gibt es einiges zu tun: Derzeit ist die Kerngruppe des Projekts eine Woche lang im Schwarzwald auf Motivsuche – was für Kiefer zudem eine gute Gelegenheit ist, seinen in Schwenningen lebenden Großvater zu besuchen. Im Raum Freiburg und bei Titisee-Neustadt haben sie bereits Drehorte gefunden, ob auch Villingen-Schwenningen dazu gehören wird, hänge von der weiteren Motivsuche ab, erklärt Josina von Minckwitz, die für die Inszenierung des Films verantwortlich ist.