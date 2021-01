Villingen-Schwenningen Fünf vor Zwölf für Menschen mit unheilbarer Krankheit

Villingen-Schwenningen. Schon beim ersten Lockdown im März 2020 fanden die Meetings in Villingen-Schwenningen nicht mehr statt, da in Villingen der Raum zu klein war und in Schwenningen die Kirchengemeinde die Räume generell schloss. Da die Selbsthilfegruppen per Gesetz für "soziale Fürsorge" zuständig sind, bekamen sie in Abstimmung mit der Stadtverwaltung zunächst einen großen Besprechungsraum zugewiesen, "in dem wir unsere Dienstagsmeetings mit Abstand, Masken und den Hygienevorschriften für maximal zehn Personen veranstalten durften", sagt Werner. "Wir waren der Verwaltung unendlich dankbar, dass Hilfesuchende wieder einen Anlaufpunkt für ihre Suchtproblematik hatten".