Villingen-Schwenningen Fünf neue Todesfälle in der Pandemie

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). Das Infektionsgeschehen im Schwarzwald zieht wieder an. So wurden laut Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises am Mittwoch 75 neue Infektionen registriert im Vergleich zum Vortag, die Gesamtzahl bekannt gewordener Coronafälle seit Pandemiebeginn liegt damit in der Region bei 4598. Gleichzeitig gelten 4149 Personen als genesen (+105 Fälle zum Vortag). Nach oben schnellte allerdings auch die Zahl derer, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind – fünf neue Todesfälle erhöhten diese Zahl zum Mittwoch auf 110. Die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten liegt derzeit bei 339 Personen (-35).