Villingen-Schwenningen Fünf Nachwuchsmusiker aus VS fahren nach Lübeck

"Natürlich hat auch der Bundeswettbewerb, wie viele andere Musikwettbewerbe auch, seine eigenen Regeln, und es kommt letztendlich auf die Tagesform an", macht Wolf deutlich. Doch er ist auch überzeugt, dass sich die Schüler der Musikakademie in Lübeck von ihrer besten Seite zeigen –­ so wie auch in den letzten Wochen und Monaten, bei verschiedenen Vorspielen im Hause und in der Öffentlichkeit.