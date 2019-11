Villingen-Schwenningen Fünf Kündigungen in Kita werfen Fragen auf

Seitens der Eltern werden bereits seit geraumer Zeit Antworten vom Träger, der Evangelischen Kirchengemeinde Villingen, gefordert. Doch dort hält man sich gegenüber der Elternschaft mit Informationen zunächst zurück. Wir konfrontieren den Träger mit den fünf Kündigungen in der Johannes-Kita und fragen nach den Gründen dieser außergewöhnlichen Situation. Dieser bestätigt zunächst, dass es im Oktober zu der Kündigung von fünf Fachkräften in der Kindertageseinrichtung gekommen sei. "Für die aktuellen Kündigungen waren dies gruppendynamische Gründe, denen wir gegenwertig situativ entgegenwirken", erklärt Rolf Weisser, Sachbearbeiter beim Evangelischer Verwaltungszweckverband Schwarzwald-Bodensee in einer Stellungnahme.

Zumindest zwischen den Zeilen erklärt Weisser, dass Konflikte mit der Kindergartenführung Thema beim Träger sind. So seien dem Kindergartenteam und der Kindergartenleitung eine Supervision genehmigt worden, zudem habe man der Kindergartenleitung Coaching angeboten.