Villingen-Schwenningen Fünf Jahre Haft für "Schneekönig"

Von Ende 2016 bis vor einem Jahr versorgte der 37-Jährige die regionale Szene im Raum Villingen-Schwen-ningen mit Cannabis, Speed und Kokain, um aus dem Gewinn seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Folgt man dem Bericht der Ermittlungsführerin bei der Kripo Villingen, spannte der 37-Jährige für seine Geschäfte auch "Läufer", also Kuriere ein und nutzte deren Wohnungen als Drogendepot. Die meisten dieser Zeugen hätten sich aus Angst vor ihm in ihren Aussagen bedeckt gehalten, obwohl er längst im Gefängnis saß, berichtete eine Zeugin. "Der hat doch seine Leute draußen", hätten sie gesagt.

Genau vor einem Jahr gelang der Zugriff nach monatelangen Überwachungsmaßnahmen. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Im September scheiterte ein erster Verhandlungsversuch.

Da die Anwältin des Angeklagten die Drogensucht ihres Mandanten als Grund für seine Taten anführte, musste ein Sachverständiger beauftragt werden und der Prozess musste neu begonnen werden. Im zweiten Anlauf wurden gleich zu Beginn in Anlehnung an die vorbereitete Absprache einige Anklagepunkte von der Staatsanwaltschaft fallengelassen oder beschränkt. Die schwerwiegenden restlichen Anklagevorwürfe räumte der 37-Jährige ein. Über ihn erfuhr man, dass er damals zwei Freundinnen hatte, eine in der Schweiz und eine im Schwarzwald. Beide wussten nichts voneinander. Silvester 2016 kündigte er sich bei der Schweizer Freundin und deren Gästen als "Schneekönig" an und brachte rund 100 Gramm Kokain mit.