Villingen-Schwenningen Fünf Eigenproduktionen auf Spielplan

In Samuel Becketts " Warten auf Godot" wird ab 22. März wieder einmal Hannahs Vater Rupert Kubon – dann nicht mehr Oberbürgermeister – zu erleben sein. ­Matthias Breithaupt führt Regie und erfüllt sich mit der Umsetzung dieses absurden Stückes einen Traum.

Nicht fehlen darf im Programm eine Eigenproduktion für Kinder. Evelinas Valla bringt ab dem 11. Januar mit ihrem 13-jährigen Sohn Antonio Laser und seinen Freunden "Pinocchio" auf die Bühne. Für den Theaternachwuchs zuständig sind auch wieder Puppenspieler Henry Greif – ab 7. Oktober immer am ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr – und Märchenerzählerin Ulrike Dworschak, deren erste Märchenstunde am Sonntag, 21. Oktober, um 11 Uhr beginnt. "Da kommen immer gerne auch Erwachsene", weiß Hermann Schreiber und meint damit nicht nur die Bewohner der benachbarten Seniorenresidenz.

Für die Gastspiele zuständig ist beim TaT Silvia Besana. Sie kündigt gleich drei Wiedersehen mit Poetry-Slammer Elias Raatz an (20. Oktober, 12. Januar und 4. Mai) sowie mit der 40er-Jahre Combo "Manouche" (6. Januar) und dem schwäbischen Comedy-Duo "A Schwätzle mit de Spätzle" (3. November) an. Der Liedermacher Burkhard Wegener – "Ein Mann, eine Gitarre, eine Stimme" – kommt am 27. Oktober, um den "Männerschnupfen" geht es beim Comedyabend am 19. Januar und am 10. und 11. Mai wird es magisch: Zauberer Eric Meiser kommt und hat diesmal Gerhard Malura dabei.

Den Welttheatertag wird man auch am 27. März nutzen, um das TaT für die Bevölkerung zu öffnen und für das Villinger Sommertheater ab dem 21. Juni stehen Spielort und Regie bereits fest: Verena Müller-Möck wird nach ihrem diesjährigen Erfolg mit "Der Unheimliche" in der Villinger Josefsgasse auf den Sportplatz der Grundschule in Pfaffenweiler ziehen – Titel und Inhalt des Stückes werden noch nicht verraten.