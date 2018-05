VS-Villingen. Vom 10. bis 13. Mai sind Tage der offenen Moschee in der Ditib Moschee- Gemeinde Villingen. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 10. Mai, 14 bis 21 Uhr. An den weiteren Tagen ist von 12 bis 21 Uhr geöffnet. "Unsere Moschee-Gemeinde legt großen Wert auf Integration und ein freundliches Miteinander", heißt es in der Mitteilung. An allen Veranstaltungstagen findet ab 14.30 Uhr eine Moschee-Führung statt. "Wir freuen uns interessierten Mitbürgern einen Einblick in die muslimische Kultur und die Rituale zu gewähren", heißt es weiter. Für Stärkung wird mit kulinarischen Köstlichkeiten und warmer Küche gesorgt. Für Unterhaltung der jüngeren Besucher ist mit Kinderschminken und einer Hüpfburg gesorgt.