VS-Villingen. Die Wirtschaft und Tourismus GmbH lädt für Samstag, 8. September, zu einem Rundgang über den Friedhof von Villingen ein. Die Stadtführerin Christiane Lehmann führt über den Friedhof mit Kapelle und Altstadtquelle. Sie berichtet von den letzten Ruhestätten der Menschen, die in Villingen gelebt und bis in die heutige Zeit ihre Spuren hinterlassen haben. Was können uns Grabsteine und Kreuze heute noch erzählen? Diese Frage geht sie unter anderem nach. Die Führung beginnt um 14 Uhr, dauert etwa 90 Minuten und kostet pro Person sieben Euro. Der Treffpunkt ist vor der Friedhofsverwaltung (Haupteingang Marbacher Straße). Um Anmeldung wird gebeten bei der Tourist-Info & Ticket-Service (Franziskaner Kulturzentrum), Rietgasse 2, Villingen, Telefon 07721/82 23 40, Fax: 07721/82-2347, E-Mail tourist-info@villingen-schwenningen.de.