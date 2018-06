VS-Villingen. "Das Geheimnis d er Keltenfürstin" steht am Sonntag, 17. Juni, 15 Uhr, im Mittelpunkt einer öffentlichen Führung mit der Kulturwissenschaftlerin Sabine Dietzig- Schicht. Sie startet den geführten Rundgang im Franziskanermuseum in der Sonderausstellung "Kelten, Kalats, Tiguriner. Archäologie am Heidengraben" und geht dann gemeinsam mit der Gruppe in den Container am Riettor. Die Entdeckung des Prunkgrabs einer Keltenfürstin in der Nähe der Heuneburg vor acht Jahren bietet Stoff für einen Archäologie- Krimi. Sie enthält alle Elemente, die Menschen an archäologischen Entdeckungen schon immer faszinierten. Ein Zufallsfund führte auf die Spur: Ein Student liest bei einer Feldbegehung etwas auf, was er zunächst für einen Kronkorken hält. Der Gegenstand ist jedoch aus echtem Gold, nämlich eine Gewandspange aus längst vergangener Zeit. Erforscht wurde das daraufhin gefundene Grab einer Keltenfürstin auf dem allerneuesten Stand der Technik. Treffpunkt zur Führung ist im Foyer des Museums. Das Führungsentgelt beträgt fünf Euro, ermäßigt drei Euro.