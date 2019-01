Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). "Haben Sie auch vor über 40 Jahren Ihren Führerschein gemacht?" Diese zum Nachdenken anregende Frage steht auf einem Flyer der Evangelischen Bezirksstelle 55plus. Und dann,worum es geht: Das Verkehrsaufkommen hat sich vervielfacht, neue Verkehrsregeln wurden eingeführt. Unter dem Motto "Verkehrssicherheit für Ältere" wird Polizeihauptmeister Martin Strassacker am 21. Januar von 15 bis 16.30 Uhr im Martin-Luther-Haus an der Wehrstraße 2 in VS-Villingen Neuerungen im Straßenverkehr erläutern. Weitere Informationen bei Birgit Samlenski, Evangelische Bezirksstelle 55plus, Telefon 07721/845169 und E-mail: 55plus.villingen@kbzekiba.de.