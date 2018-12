Villingen-Schwenningen FSV Schwenningen blickt auf zahlreiche Meilensteine zurück

"Vom Grundgedanken her ist die Idee eines FSV-Kindergartens gut. Doch als Betreiber und auf Grund der sich daraus ergebenden gesetzlichen Vorschriften ist sie für einen Verein in der Größe des FSV schlichtweg nicht realisierbar. Zudem stellen die ursprünglich dafür vorgesehenen Räumlichkeiten im Dach­geschoss eine suboptimale Lösung dar", erläuterte Christian Zschocke in Bezug auf die finanziellen, betrieblichen, sicherheitstechnischen und organisatorischen Anforderungen an ein derartiges Projekt.

Vorbildlich läuft die Inklusionssportgruppe mit zwölf Mitgliedern, die von einer Benefizsportgruppe unterstützt wird. Zudem engagiert sich der Verein in der Integration von inzwischen 40 Flüchtlingen.

Die während einiger Wochen verwaiste Vereinsgaststätte erwacht ab Neujahr aus ihrem Dornröschenschlaf und hat mit der griechischen Familie Kalantzidis neue Pächter gefunden, die motiviert sind, ihre Gäste mit einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot zu verwöhnen.

Zahlreiche Ehrungen

Zschocke nutzte die Gelegenheit zur Sportler-Ehrung der Leichtathleten Günther Rodinger, Christin Rodinger, Tim Rodinger, Indira Dehlis, Christian Wohlleber, Elias Baier, Samuel Rössler, Pirmin Knecht, Pascal Wolter, Daniel Benzing und Saskia Mager. Sie waren mit ihren Leistungen in unterschiedlichen Alterskategorien und Disziplinen in regionalen und überregionalen Wettbewerben erfolgreich.

Die silberne Ehrennadel erhielten August Kettenbach, Bianca Lesniak, Matthias Schiller, Vanessa Seemann und Evelin Straub (25 Jahre), Gregor Braun, Sonja Braun, Andreas Braun, Kerstin Braun und Thomas Braun (30 Jahre).

Die goldene Ehrennadel ging an Hannelore Knittel (40 Jahre), Lothar Golde, Andrea Kettenbach, Odo König, ­Regina Stegmann (50 Jahre), Helga Dimmig, Hans Fiedermutz und Karin Osinger (60 Jahre).

Neue Ehrenmitglieder sind Rudi Hofmann und ­Andrea Kettenbach.