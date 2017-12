Villingen-Schwenningen FSV im Ehrungsregen

VS-Schwenningen (hs). Die Freie Sportvereinigung Schwenningen (FSV) zählt stolze 1000 Mitglieder in 16 Abteilungen, vom Fußball bis zum American Football, der Leichtathletik, dem Eishockey, Badminton und unter anderem dem Rhönrad Sport. Am Samstagabend wurde im Vereinsheim mit großer Beteiligung der Jahresabschluss gefeiert, an dem traditionell langjährige Mitglieder und ausgezeichnete Sportler geehrt wurden.