Villingen-Schwenningen Frust, der Schule macht?

Villingen-Schwenningen. Die Sitzung am Donnerstagabend im Neubau des Gymnasiums am Deutenberg begann unkonventionell. Denn während die Verabschiedung für gewöhnlich am Ende einer Veranstaltung erfolgt, eröffnete der Vorsitzende Michael Grieshaber die Plenumssitzung mit einer. Denn ausgerechnet am Tag des Treffens hatte der bisherige geschäftsführende Schulleiter Rainer Beha seinen letzten Arbeitstag in Villingen-Schwenningen. Er wechselte zum 1. Dezember nach Freiburg (wir berichteten). Bis seine Position nachbesetzt wird, bleibt der Zweite im Bunde, Manfred Koschek, vorerst alleiniger geschäftsführender Schulleiter.

Aus einer vorangegangenen nicht öffentlichen Sitzung des Gremiums brachte das Vorstandsteam einerseits die "erfreuliche Nachricht" mit, dass das Gespann um Michael Grieshaber in seinen Ämtern bleibt und auch die Beisitzer erfolgreich gewählt wurden. Allerdings hielt die Freude nicht lange an, da es auf die weiteren Themen aus dem nichtöffentlichen Teil an diesem Abend wohl keine Antworten geben sollte. Petra Krauss, stellvertretende GEB-Vorsitzende, nannte die Themen "Software für die Schulmensa", die nach ihren Angaben seit September 2016 "optimiert werden sollte", die baulichen Maßnahmen an den Sportstätten der Schulen sowie die Unterversorgung an Lehrkräften.

Die ersten beiden Themen wurden erst gar nicht angesprochen, da zur großen Enttäuschung des Vorstandes sowie der anwesenden Elternvertreter der städtischen Schulen, die Stadt keinen Vertreter schicken konnte. "Trotz mehrfacher Absprache war es nicht möglich, einen passenden Termin zu finden", sagte Petra Krauss. Michael Grieshaber erklärte, dass der Schulträger zwar nicht gesetzlich dazu verpflichtet sei, an dieser Sitzung teilzunehmen, "aber es wäre wünschenswert gewesen". Somit war die Tagesordnung deutlich gekürzt. Denn auch den Punkt "Sanierungsbedarf/Investitionsbedarf und Brandschutz der Schulen" musste das Gremium mangels Antwortgeber streichen.