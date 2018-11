Villingen-Schwenningen Frust beim Kartenkauf

VS-Villingen. Hoch her ging es am Samstagvormittag im Foyer des Theaters am Ring. Nach 37 Minuten waren alle Eintrittskarten für die Benefiz-Veranstaltung am 19. Januar anlässlich 20 Jahre "D’Gassenhauer" verkauft. "Das war der Wahnsinn", sagt Thomas Streit, der mit Andreas Duffner und Dominik Schaaf die Karten persönlich ausgegeben hatte. Gereicht haben sie bei Weitem nicht. "Wir hätten noch einen zweiten Abend voll bekommen", sagt Streit.