Villingen-Schwenningen Frühmorgens wecken die Trommler

Sie gehören alle der Haldenzunft, dem örtlichen Narrenverein an. Ihr Weckruf ist nicht nur eine der traditionellen Veranstaltungen im Vereinskalender. Er gilt auch als Signal an die Austreibung des Winters. Klein aber fein gestaltet die Mühlhausener Haldenzunft die närrische Zeit. Dennoch ist es beachtlich was die Zunft in den vergangenen Jahren auf die Beine stellte.

Haldenhexe Michael Goldner bezeichnete das Narrengericht als ein Spektakel, das am Vorabend des Dreikönigstages zahlreiche befreundete Gastgruppen ins Göpelhaus lockt. Auch die Fasnet-Kinderparty in den Vorwochen der närrischen Tage oder der Kappenabend sind beliebte Treffpunkte für Junge und Alte. Aus all diesen Veranstaltungen ragt das Wecken am Morgen heraus.

Es ist bislang die einzige Art Umzug, welche die Zunft in ihrem Heimatort veranstaltet. Bei allen anderen Terminen über Fasnet machen die Haldengeister und Haldenhexen auswärts Werbung für ihr Dorf. Am kommenden Sonntag beendet die Haldenzunft mit dem Funkenfeuer auf dem Türnleberg die närrische Saison.