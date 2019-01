Villingen-Schwenningen Frühjahrsputz geplant

Auch in diesem Jahr bittet die Stadt Vereine, Initiativen, Firmen oder Privatpersonen am Samstag, 6. April, darum, die große Landschaftsputzaktion wieder zu unterstützen. Wirklich jeder, dem eine saubere Landschaft am Herzen liegt, ist eingeladen an der Aktion zugunsten der Umwelt teilzunehmen, teilt die Stadtverwaltung mit. Einzelpersonen können sich bei diesem gemeinnützigen "Frühjahrsputz" einem Verein anschließen und dabei sogar neue Leute kennenlernen.

2018 befreiten 82 Vereine mit rund 900 Freiwilligen "Landschaftsputzern" die Umgebung der Stadt von Unrat. Auch die Menge des gesammelten Mülls war enorm. Knapp acht Tonnen wurden von den unermüdlichen ­Helfer eingesammelt und schließlich durch die Stadt entsorgt.

Auf die Helfer wartet direkt im Anschluss an die Aktion Saubere Landschaft wieder eine Dankesfeier mit einem kleinen Imbiss und Getränken. Auch Oberbürgermeister Jürgen Roth möchte es sich nicht nehmen lassen, sich bei den fleißigen Bürgern persönlich für deren wichtigen Einsatz zu bedanken.