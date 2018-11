Villingen-Schwenningen Frühe Hilfen screenen 1232 Frauen

Seit September 2015 arbeiten sie, als Baustein der Frühen Hilfen in Villingen-Schwenningen und im Schwarzwald-Baar-Kreis, mittels Screeningbogen. Hierbei werden schwangere Frauen bei Aufnahme in den Kreißsaal auf ihre psychosozialen Belastungsfaktoren angesprochen. Einflüsse wie Drogenkonsum, unerwünschte Schwangerschaften, Armut, oder Frühgeburten werden dabei ermittelt. Je nach Ergebnis werden die schwangeren Frauen in grüne, gelbe und rote Bereiche unterteilt und erhalten dann passende Unterstützungsangebote. Während grün bedeute, dass die Informationsvermittlung auf Nachfrage erfolge, schließen die anderen Bereiche Beratungsgespräche oder die Übermittlung an Unterstützungsangebote ein. Dadurch sollen Eltern, die eventuell Hilfe benötigen, noch während des Klinikaufenthaltes informiert werden und so frühzeitig Zugang zu verschiedenen Angeboten erhalten.

2018 sind bis September etwa 1232 von insgesamt 1700 Frauen im Klinikum gescreent worden. Darunter gab es 128 Beratungsgespräche im Schwarzwald-Baar-Kreis und 136 in VS, jeweils im gelben und roten Bereich. "Ich bin überrascht, wie viele Frauen gescreent werden konnten", sagt Sieglinde Arm (SPD) mit Hinweis auf die drei Mitarbeiterinnen, die jeweils mit einem Stellenumfang von 25 Prozent beschäftigt sind. Gunther Dreher (CDU) möchte wissen, wie das Team angesichts der Herausforderungen unterstützt werden kann. "Stellen sind sinnvoll", antwortet Aschenbrenner. Mit den verfügbaren Ressourcen sei das schwer organisierbar. So kann nicht mit allen Frauen ein Beratungsgespräch geführt werden. Dies sei aber nötig, um Stigmatisierungen zu vermeiden.

Arm möchte zudem die finanzielle Beteiligung nächstes Jahr zum Thema machen und überlegte, die Landkreise Rottweil und Tuttlingen anzusprechen. Hier gab es insgesamt im roten und gelben Bereich 83 Gespräche im Landkreis Tuttlingen und 43 im Kreis Rottweil. Bisher tragen die Finanzierung die Doppelstadt und das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Jürgen Stach, Dezernatsleitung Soziales, betont allerdings, dass sich das Screening im Klinikum nicht nur auf Frauen im Schwarzwald-Baar-Kreis beschränken könne.