Villingen-Schwenningen Frostschäden an Leitungen drohen

Bis zu minus 20 Grad Celsius erwarten die Meteorologen in den Nächten der kommenden Woche. Auch tagsüber soll das Quecksilber weit unter null bleiben. In ungenutzten Gebäuden können bei diesen Temperaturen Leitungen durch Frost so beschädigt werden, dass Wasser über mehrere Tage hinweg unbemerkt in die Objekte fließen kann und große Schäden anrichtet. Aus dieser Erfahrung heraus gibt die SVS nützliche Hinweise, wie sich diese Schäden vermeiden lassen und wer in welchem Fall Hilfe leisten kann.

Wasserrohre

Auch wenn man nicht zuhause ist, sollte die Heizung eingeschaltet bleiben. Denn sonst besteht die Gefahr, dass Wasserleitungen einfrieren und im schlimmsten Fall platzen könnten. Es reicht übrigens nicht, die Heizung auf die Sternchen-Stufe zu stellen, denn diese schützt nur den Heizkörper vor dem Einfrieren, nicht aber die entfernter liegenden Rohre. Wasserleitungen, die im Garten, in der Garage, auf der Terrasse oder in unbeheizten Räumen liegen, sind besonders gefährdet. Wer sie im Winter nicht nutzt, sollte sie leer laufen lassen und den Hahn abdrehen. Ist ein Haus über einen langen Zeitraum in der kalten Jahreszeit nicht bewohnt, ist es sinnvoll, den Haupthahn zu schließen, die Leitungen zu entleeren und andernfalls die Objekte in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.