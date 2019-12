Villingen-Schwenningen Fröhliche Weihnacht überall - nur nicht in VS

Die Messegesellschaft hat noch nicht einmal versucht, mit der Gema eine neue Lösung für die Beschallung der beiden Weihnachtsmärkte zu finden. Gema-freie Musik kommt den Veranstaltern auch nicht in die Tüte – aus Rücksicht auf die Anwohner, welchen das immer gleiche Gedudel aus den Lautsprechern auf den Geist gehen könnte. Könnte... – bei den Anwohnern angefragt und um Verständnis gebeten aber hat man nicht. Man setze auf die Musik auf den Bühnen, sagte Pressesprecher Ulrich Cramer stattdessen und verwies auf die Auftritte von Posaunenchören, Kindergärten und Co.. Doch die sind rar gesät – am Samstag etwa steht erst um 18 Uhr ein maximal halbstündiger Auftritt von "The Singing Souls" an sowie von 19.30 bis 21 Uhr das so genannte Nightfever – wohlgemerkt, im Münster, nicht auf der Weihnachtsmarktbühne. Noch trister am Sonntag: Schorsch’s Schlagerchor singt ab 18 Uhr, das war’s schon. Davor und danach also wieder: stille Nacht.

Ihr Kinderlein kommet. Auch sie sind schließlich eingeladen, "schöne Geschenke einzukaufen und die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen", wie die Messegesellschaft in Faltblättern und auf ihrer Internetseite wirbt. Empfehlen aber kann man den Markt-Besuch echten Weihnachtsfreunden guten Gewissens nicht – und das liegt längst nicht nur an der fehlenden Beschallung. Auch eine reiche Auswahl an Geschenken sucht man hier, zumindest für Kostverächter, vergeblich: Kaum eine Hütte, in der echtes Kunsthandwerk angeboten wird. Erlesenes? Handgemachtes? Wenigstens ein Nostalgie-Kinderkarussell? Fehlanzeige! Stattdessen: viel zu essen und zu trinken, und immerhin eine reiche Auswahl an Likören und Salami als potenzielle Geschenke. Liebloser kann man an die Herzenssache Weihnachten bei der Zusammenstellung eines Marktes kaum herangehen. Wer in Weihnachtsmärkten aber nur ein lohnendes Geschäft sieht und Stimmung und Atmosphäre außen vor lässt, wird auf Dauer kein Geschäft mit ihnen machen.