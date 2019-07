Villingen-Schwenningen Frischer Wind für das City-Rondell

Ein frischer Windstoß geht durch die Räume des Centermanagements im Obergeschoss des City-Rondells, als Sarah Hildbrand ihren neuen Arbeitsplatz zeigt, an dem sie zwei Tage pro Woche sitzt.

Frischen Wind, den will die 35-Jährige in der Tat ins City-Rondell bringen. Ende Mai hat sie die Nachfolge von Rudolf Haselbach angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist. Doch der Centerleitungswechsel war in diesem Frühjahr nicht der einzige Umbruch im Einkaufszentrum in der Muslen: Wie berichtet, haben zudem Eigentümer und somit auch Verwaltung gewechselt.

Mittlerweile gehört das City-Rondell der Corestate Gruppe und wird von der Multi Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf als deutsche Organisation der Multi Corporation, eine führende paneuropäische und integrierte Service-Plattform für hochwertige Einkaufszentren, verwaltet. Multi ist bereits seit zwei Jahren der Arbeitgeber von Sarah Hildbrand: Seither leitet sie die Wilhelm-Galerie im umgebauten Postgebäude in Ludwigsburg. An drei Tagen pro Woche werde sie weiterhin dort vor Ort sein, berichtet sie.