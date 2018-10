Villingen-Schwenningen Frisch gepresster Most und viele Leckereien

Für die Vorbereitungen machten sich rechtzeitig Jugendliche der Feuerwehr und der Rietheimer Musikanten an die Arbeit. Sie sammelten auf den Obstwiesen am Ortsrand fleißig Äpfel, aus denen einige Hundert Liter Most gepresst wurden. Eingekauft wurden die Zutaten für die Kilibiküchle, und einige Mütter der Nachwuchsmusikanten buken zu Hause fleißig Zwiebelkuchen.

Schon am frühen Morgen wurde im Vereinsheim der Musikanten begonnen, den Teig herzustellen, dann machten sich die Kinder und Jugendlichen an die Arbeit, um die beliebten Kilbiküchle zu formen. Dazu wurde eine ganz besondere Technik entwickelt, die sich alljährlich bewährt: Die in Reih und Glied auf Stühlen sitzenden Küchlebäcker legen sich ein sauberes Geschirrtuch übers Knie, eine kleine Menge Teig, geformt zu einer Kugel wird auf das Tuch gelegt und in die richtige Form gezogen und dann hinein in die große Fritteuse, um im siedenden Fett goldbraun gebacken zu werden. Letztere Arbeit wird von erwachsenen Vereinsmitgliedern durchgeführt.

Kaum standen die Spezialitäten zum Mitnehmen bereit, kamen auch schon die ersten Käufer mit Gefäßen für den Most und mit Behältern für das Gebäck. Die fleißigen Helfer hinter dem Tresen hatten alle Hände voll zu tun mit dem Abfüllen von Most, und die Nachwuchsbäcker sorgten eifrig für Nachschub. Unter ihnen auch sechs neue Zöglinge, die zum ersten Mal dabei waren. Wie sie bestätigten, machte es ihnen viel Spaß. Der Erlös dieser Aktion kommt wie in jedem Jahr den Jugendlichen der Feuerwehr sowie dem Nachwuchs der Musiker zugute.