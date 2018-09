VS-Schwenningen (fab). Lautes Getöse herrschte kurzzeitlig am Freitagmittag in der Marktstraße. Grund waren Mitarbeiter der Firma Niefer Baumpflege aus Villingendorf, die mit einem Häcksler das tags zuvor geschnittene Astwerk dortiger Bäume entsorgten. Die Firma hat den städtischen Jahresauftrag für Baumpflegearbeiten und ist in dessen Zuge im gesamten Schwenninger Stadtgebiet unterwegs, erklärte ein Mitarbeiter. Der Auftrag umfasse unter anderem Totholzentnahme oder, wie im Falle der Marktstraße, das Astwerk der die Straße säumenden Bäume an das geforderte Höhenprofil anzupassen.