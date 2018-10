Villingen-Schwenningen Friedensschule: Alles im Lot – auch mit der AWO

VS-Schwenningen (cos). Mit dem Zusatz auf Antrag von Gemeinderat Rudolf Nenno (Freie Wähler), dass in dem Budget von 110 000 Euro ausdrücklich auch die Außenanlagen inbegriffen sein müssten, hat das Gremium die überplanmäßige Ausgabe für den Umbau durchgewunken und die Planung genehmigt. Positiv registriert wurde dabei, dass auch mit dem AWO-Kindergarten, der in diesem Zuge aus dem Gebäude weichen muss, Einvernehmen bestehe. Der AWO sei dies, so Oberbürgermeister Rupert Kubon, "rechtzeitig mitgeteilt" worden. Er sei zudem zuversichtlich, dass der AWO Neubau auf der Möglingshöhe in zwei Jahren fertiggestellt und bezugsfertig sei. Auch der SPD-Fraktionssprecher Edgar Schurr spiegelte einvernehmliche Gespräche wider: "Da sind keine Schwierigkeiten zu erwarten."