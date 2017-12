Villingen-Schwenningen Friedensnobelpreis krönt seine Arbeit

"Plötzlich ging alles ganz schnell", berichtet Lohrer. Am 7. Juli stimmten 122 von 195 UN-Mitgliedsstaaten für ein Atomwaffenverbot – ein historisches Ereignis. Sobald mehr als 50 Staaten den Vertrag unterschrieben und vor allem ratifiziert haben, tritt er in Kraft. Lohrer ist zuversichtlich. "Das ist ein Riesenerfolg und dafür haben wir am 6. Oktober den Friedensnobelpreis zuerkannt bekommen", sagt er. Am gleichen Tag buchte er ein Hotelzimmer in Oslo.