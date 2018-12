VS-Villingen. Jedes Jahr wird in der Geburtsgrotte in Betlehem feierlich eine Kerze entzündet und an Pfadfinder aus Europa weitergegeben. Diesmal lautet das Motto: "Frieden braucht Vielfalt". In einem Gottesdienst in der Benediktinerkirche wird das Friedenslicht an diesem Sonntag, 19 Uhr, ausgesendet. Der Pfadfinderstamm St. Ulrich von Augsburg lädt alle ein, sich das Licht nach Hause oder in ihre Gemeinden zu holen und es von dort aus weiterzugeben und zu verschenken, wo immer das Friedenslicht ein Zeichen sein kann. Nach dem Gottesdienst wird es Glühwein und Kinderpunsch geben. Um das Friedenslicht sicher nach Hause transportieren zu können, sollte eine Laterne beziehungsweise für die Kerze ein tropfsicherer Behälter mitgebracht werden.