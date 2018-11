Villingen-Schwenningen "Friedensarbeit ist nicht umsonst"

VS-Villingen. "Frieden geht…weiter" nannte sich der vom katholischen Pfarrer aus Niedereschach, Alexander Schleicher, moderierte Abend im Martin-Luther-Haus in Villingen folgerichtig, zu dem rund 50 Pazifisten und Friedensaktivisten gekommen waren, darunter Oberbürgermeister Ruper Kubon. Das Mitglied der "Mayors of Peace" nannte es eine wichtige Aufgabe, "Fakten zu benennen", denn "Krieg und Frieden hängen immer mit Lüge und Wahrheit zusammen".

Helmut Lohrer, aktives Mitglied und zugleich bei IPPNW (Ärzte gegen den Atomkrieg) engagiert, lieferte Fakten. In den USA sterben täglich zehn Kinder unter 17 Jahre durch private Schusswaffen, insgesamt kamen 2018 bisher 50 000 Menschen durch Kleinwaffen ums Leben.

Deutsche Fabrikate gelangen in Afrika unter anderem in die Hände von Kindersoldaten. Für 6000 Euro, die Kosten für die Operation eines Jungen nach einem Schuss in den Unterkiefer, könne sich dort eine sechsköpfige Familie zehn Jahre lang ernähren, so Lohrer.