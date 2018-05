Villingen-Schwenningen Frieden statt Schießen

Nach einer Kundgebung am Pfingstmontag, 21. Mai, bei Heckler & Koch in Oberndorf und dem Start um 12 Uhr in Oberndorf am Lindenhof führt die Strecke über Bösingen, Lackendorf, Villingen, Pfaffenweiler und Vöhrenbach am ersten Tag bis nach Furtwangen.

Im Stadtbezirk Villingen laden die Gemeinden der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen am Pfingstmontag um 10 Uhr auf dem Münsterplatz zu einem Ökumenischen Pfingstgottesdienst ein. Die Gemeinde Furtwangen plant zur gleichen Zeit am Stöcklewald einen ökumenischen Gottesdienst.

Am 22. Mai geht es von Furtwangen über die Kalte Herberge und den Thurner in Richtung Freiburg bis nach Kenzingen. Logistiker an den Strecken sorgen für Getränke und Verpflegung.