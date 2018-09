Villingen-Schwenningen Fridi: "Schluss mit Dauerkandidiererei"

Villingen-Schwenningen. Man sollte kämpfen, wofür "unsere Leidenschaft brennt", sagt die schillernde OB-Kandidatin im aktuellen Wettstreit um den Chefsessel im doppelstädtischen Rathaus und verspricht: "Mit der OB-Wahl in Villingen-Schwenningen, werden meine Dauerkandidaturen ein Ende haben." Die Bürger sollten spüren, "dass ich es ernst meine, mit meiner Kandidatur für die schöne Doppelstadt", schreibt die Kandidatin. Sie wolle ein Villingen-Schwenningen für alle Menschen schaffen, einen Bürgerhaushalt einführen, "den die Welt noch nicht gesehen hat" und sie ziehe deshalb "heute noch", so Miller am gestrigen Mittwoch, "die letzte, aller meiner noch laufenden BM Kandidaturen, die ich aus den unterschiedlichsten Beweggründen gestartet habe, zurück". Die Liste ist lang: Mahlberg, Ettenheim, Gechingen, Aspach und Schopfheim stehen beispielsweise darauf. Vielfach sei sie ausdrücklich darum gebeten worden, dort zu kandidieren, sagt Fridi Miller.

Nun jedoch will sich die 49-Jährige, sagt sie, vorerst ganz auf Villingen-Schwenningen konzentrieren: "Erst VS, dann Deutschland, dann Europa und dann die ganze Welt." Wer Fridi Miller kennt, weiß jedoch, dass es ihr an Zukunftsideen nicht mangelt: "Nachdem ich die OB Wahl in Villingen-Schwenningen gewonnen habe, werde ich die FRiDi-Partei gründen", so Miller. Mit dieser wolle sie 40 Bürger von Villingen-Schwenningen bei der Gemeinderatswahl 2019 ins Rennen schicken, "die Mehrheit der Stimmen erreichen und so den Bürgerhaushalt einführen, in dem dann alle Bürger über die gesamten Finanzen der Stadt bestimmen werden".

Zwei Einschränkungen gibt es bei ihrer Konzentration auf Villingen-Schwenningen jedoch: "Eine Bewerbung ist seit Monaten noch offen und zwar die als Finanzdezernentin der Stadt Sindelfingen, als 1. Beigeordnete/Bürgermeisterin als ständige Vertreterin des OB Bernd Vöhringer von Sindelfingen" – den letztgenannten bezeichnet sie mit Blick auf den Verlust ihrer Tochter als ihren "Erzfeind" und auch ein Einspruch in Sachen Schöffenwahl laufe dort noch.