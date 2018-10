Villingen-Schwenningen Miller kandidiert in Brigachtal – oder auch nicht

Villingen-Schwenningen (mad). Man sollte kämpfen, wofür "unsere Leidenschaft brennt", sagte die OB-Kandidatin im aktuellen Wettstreit um den Chefsessel im doppelstädtischen Rathaus noch vor gut eineinhalb Wochen und versprach: "Mit der OB-Wahl in Villingen-Schwenningen, werden meine Dauerkandidaturen ein Ende haben." Doch am letzten Tag der Bewerbungsfrist warf sie in Brigachtal ihren Hut in den Ring. Die Bürgermeisterwahl in der Nachbargemeinde findet am Sonntag, 28. Oktober, statt – also drei Wochen nach dem ersten Wahlgang und eine Woche nach einem möglichen zweiten Wahlgang in VS. Trotzdem müsste Miller – wenn sie es denn erst meinen würde – bereits parallel zu ihrem Wahlkampf in VS mit der Wahlwerbung in Brigachtal beginnen, um dort dem amtierenden Bürgermeister Michael Schmitt Stimmen abzunehmen. Am späten Montagabend kündigte Miller an, ihre Bewerbung in Brigachtal wieder zurückzuziehen.