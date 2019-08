Villingen-Schwenningen Fridays for Future: "Wir streiken, bis ihr handelt"

Am Donnerstag stellten die Fridays for Future Aktivisten ihre lokalen Forderungen vor, die in erster Linie an die Kommunalpolitik gerichtet waren. Die Forderungen, die laut den Aktivisten von Wissenschaftlern abgesegnet wurden, hatten die Mitglieder seit April ausgearbeitet.

Die 24 Forderungen der Klimaaktivisten

Zur Pressekonferenz waren einige Stadträte sowie Bürgermeister Bührer erschienen, dem im Anschluss an die Konferenz die Forderungen der Aktivisten überreicht wurden. Die Forderungen hatten die Jugendlichen in fünf Kategorien unterteilt: Allgemein, Energie, Verkehr, Projekte und Umweltgestaltung. Zu jedem Bereich erklärten sie den Zuschauern kurz, was ihr Ziel sei und erläuterten anschließend anhand verschiedener Forderungen, wie eine mögliche Umsetzung aussehen könnte.