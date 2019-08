Villingen-Schwenningen Klimademos: Meinungen gehen auseinander

Einträge ins Klassenbuch

Was ist dran an der Einschätzung, dass die "Klimaschutz"-Demos unterschiedlich gesehen werden? Dem Vernehmen nach sollen die Direktorate der doppelstädtischen Gymnasien für die Demonstrationen am Freitag aufgeschlossener sein als die Rektorate der Realschule? Während ein Gespräch mit der Karl-Brachat-Realschule nicht mehr zustande kommt, macht Manfred Koschek, langjähriger geschäftsführender Direktor der doppelstädtischen Gymnasien, eine klare Ansage: "Wir beurlauben nicht", das Fehlen werde im Klassenbuch vermerkt. Ein Nachholen der versäumten Stunden sei ein Muss. Koschek sieht die Demonstrationen generell entspannt: Es seien ja nicht "Massen von Schülern" den Klassenzimmern fern geblieben. Maßnahmen habe niemand zu befürchten ergänzt der langjährige Leiter des Deutenberg-Gymnasiums, es sei denn, man fehle systematisch an allen Demotagen.

Was nicht nur den GEB-Vorstand umtreibt, ist die Frage der Aufsichtspflicht. Was passiert, fragen nicht nur die beiden, wenn Schüler schwänzen, sich von der "Schule unerlaubt entfernen" und beispielsweise stürzen? Das Regierungspräsidium Freiburg klärt auf: "Wenn ein Schüler den Unterricht schwänzt und zur "Fridays for Future"-Demo geht, ist das keine schulische oder außerunterrichtliche Veranstaltung, sondern eine private Unternehmung", so Heike Spannagel, Pressesprecherin Regierungspräsidium Freiburg. "Also muss im Falle eines Unfalls auch die Kostenübernahme privat geregelt werden."