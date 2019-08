Villingen-Schwenningen Fridays-for-Future Gruppe plant Aktionswoche

Nur freitags für ein besseres Klima zu demonstrieren reicht den Schülern und Studenten von Fridays for Future nicht mehr. Unter dem Motto: "Weil nur freitags nicht mehr reicht", veranstalten die Aktivistennächste Woche eine Aktionswoche in Villingen. Ziel ist es auch Erwachsenen anzusprechen, die normalerweise nicht auf Demos gehen. "Deswegen ist ein Großteil der Veranstaltungen abends, damit auch Berufstätige daran teilnehmen können" so die Organisatoren. Nicht nur tagsüber sollen Aktionen stattfinden auch ein Camp am Hubenloch ist geplant. Hier soll ein großes Zelt aufgebaut werden, in welchem alle gemeinsam Übernachten können. Auch für Sanitäranlagen mit Duschen ist gesorgt.

Das Programm über die Tage ist bunt gemixt. Es reicht von morgendlichen Yoga-Stunden, über Kleidertauschaktionen, bis hin zu Workshops über vegane Ernährung oder gewaltfreie Kommunikation. Hierfür kommt der amerikanische Autor Kelly Brycon nach Villingen, um mit den Aktivisten darüber zu sprechen, wie Gemeinschaften mithilfe von gewaltfreier Kommunikation, neue Formen annehmen können.

Auch mit der Politik wollen die Demonstranten diskutieren. Am Mittwoch ist eine Podiumsdiskusion, mit Vertretern verschiedener Parteien über das Thema "Klimaschutz in der Kommune" geplant. Am Donnerstag wollen die Demonstranten dann eigenen Forderungen an den Gemeinderat von VS stellen, wie die Stadt ihrer Meinung nach klimafreundlicher werden könnte. Den Demonstranten ist es wichtig, nicht nur Forderungen zu stellen, sondern auch zu zeigen, dass sie sich auch selber für die Stadt engagieren. Aus diesem Grund ist am Dienstag eine Müllsammelaktion geplant.