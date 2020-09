Villingen-Schwenningen Fridays for Future: 350 Menschen streiken

"Deutschland geht es sehr gut. Deshalb muss unsere Nation vorausgehen", so Jonas Klein, Mitorganisator der FFF-Demo in Villingen und bundesweit engagierter Klimaaktivist. Mit Plakaten, Parolen und Live-Musik wurde am Freitag weiterhin die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze gefordert. Rund um den Erdball fanden tausende Klimastreiks statt. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften wurden die Teilnehmer explizit für starke EU-Klimaziele, einen Kohleausstieg bis 2030 und eine sozial-ökologische Wende, laut.