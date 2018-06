Villingen-Schwenningen Freundschaft wird im Schwarzwald gepflegt

Zu diesen zählte auch Karl Jauch aus Obereschach, der in diesem Jahr das Treffen im Schwarzwald organisiert hatte. Auslöser für das jährlich stattfindende Freundschaftstreffen war der Winzer Hans Dienhard aus Marving-Noviant bei Bernkastel-Kues, der während des Kuraufenthaltes in Weiskirchen immer wieder für eine Verkostung seines Rebensaftes sorgte, was zu einer engen Freundschaft von neun Kurteilnehmern führte, von denen seither jeder ein Treffen ausrichtete.

In den Schwarzwald konnten aus Alters- und Krankheitsgründen aber nur fünf kommen. Die kleine Gruppe fühlte sich aber sichtlich wohl. Sehr angetan waren sie von Villingen und der näheren Umgebung, die auch auf einer Kutschfahrt vom Pferdehof Schütz in Sommertshausen aus erkundet wurde.