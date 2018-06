Villingen-Schwenningen Freundschaft trägt

Ein Leben ohne Freunde? Für die meisten Menschen ist das undenkbar. Manche Freundschaften halten ein Leben lang, andere zerbrechen. Was hält meine Freundschaft aus? Was tun wir, wenn unsere Freundschaft wirklich einmal auf die Probe gestellt wird? Was macht das Wesen und den Wert echter, tiefer Freundschaft aus? Aus der Bibel erfahren Gläubige im Alten und Neuen Testament Bedeutendes und Aufschlussreiches zu dieser besonderen Beziehung zwischen Menschen und zwischen Gott und den Menschen. Wie ein roter Faden ziehen sich die Lieder und Texte durch das Leitthema, mit denen der Kirchenchor aus Dauchingen die Bedeutung von Freundschaft vertiefen möchte.