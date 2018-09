Villingen-Schwenningen Freundschaft mit Ungarn vertieft

Schwarzwald-Baar-Kreis. Landrat Sven Hinterseh besuchte vor kurzem in Begleitung von Ordnungsamtsleiter Arnold Schuhmacher das Partnerkomitat des Schwarzwald-Baar-Kreises in Bács-Kiskun (Ungarn), um die Freundschaft weiter zu vertiefen. Er folgte einer Einladung des Komitats zur 21. Gartenbau- und Lebensmittelindustrieausstellung im Innenhof des beeindruckenden Rathauses in Kecskemét, bei der sich zahlreiche regionale Anbieter präsentierten. Parallel hierzu wurde das stimmungsvolle 84. Stadtfest auf dem Hauptplatz der Komitatsstadt gefeiert.