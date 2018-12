Villingen-Schwenningen Freundeskreis macht Mühle winterfest

Dazu gehört neben des Abstellens des Wasserzulaufs unter anderem auch die die Reinigung des Mahlgangs. Dieser besteht aus dem am Boden befestigten feststehenden Grundstein und dem sich in kleinen Abstand darüber drehenden Läuferstein. Beim Mahlen von Mehl bleiben jedoch Getreidereste auf dem Grundstein zurück, die entfernt werden müssen. Dazu muss der Läuferstein von dem Grundstein abgehoben werden – mit seinem Gewicht von über einer halben Tonne keine Aufgabe, die nicht mit reiner Muskelkraft bewältigt werden kann, zeigt der Freundeskreis auf. Hierzu bedient man sich einer speziellen Hebevorrichtung, dem Galgen, in den der Läuferstein eingehängt und abgenommen werden kann.

Nach gründlicher Reinigung des Grundsteins und eventuell seiner Nachbearbeitung wird der Läuferstein wieder aufgesetzt. Damit ist der Mahlgang gesäubert und für die Aufgaben im kommenden Jahr wieder einsatzbereit.