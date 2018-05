Villingen-Schwenningen Freundeskreis bietet Fahrt zu Etrusker-Schau

Villingen-Schwenningen. Der Freundeskreis Städtische Museen in Villingen-Schwenningen lädt Museumsfreunde und Liebhaber der Antike am Samstag, 2. Juni, zu einer Exkursion in das Badische Landesmuseum nach Karlsruhe ein. Dieses präsentiert in Kooperation mit dem italienischen Kulturministerium eine umfassende Ausstellung unter dem Titel "Die Etrusker. Weltkultur im antiken Italien".