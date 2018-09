Villingen-Schwenningen Freude über Spende bei Auktion

Zusammengekommen war der Betrag bei einer auf dem Fest von Reiner Schorer durchgeführten Auktion. Versteigert worden waren dabei von den anliegenden Händlern gespendete Objekte. Der Schwarzwälder Bote hatte Abos für die Tageszeitung wie auch für das in diesen Tagen neu erscheinende Magazin "Waldrausch" zur Verfügung gestellt.

"Das hat mir großen Spaß gemacht", sagte der Auktionator. Vor allem, weil er schnell gespürt habe: die Menschen haben Freude und machen im Sinne der guten Sache mit. Nicht selten wurden deshalb Preise erzielt, die über dem Verkaufswert im Laden lagen. Ein Schnäppchen hingegen war ein Essen für zehn Personen. Bezahlt wurde bar vor Ort, Schorer räumte Ersteigerern jedoch die Möglichkeit ein, die Rechnung noch am Montag zu begleichen. "Das haben alle getan", freut er sich über die Zuverlässigkeit.

Das ganze Fest ist eine "Erlösung" für die Händler gewesen, sagt Thomas Guhl von der "Backkultur". Guhl nutzte den Übergabetermin am Donnerstag deshalb für einen Dank, gerichtet an die Stadt wie auch die mitwirkenden Händler. Leiden hätten enttäuschend wenig Bürger das Fest wahrgenommen. Zu Schorers Versteigerung am Nachmittag füllte sich der Marktplatz dann doch einigermaßen. 3609 Euro seien dabei erlöst worden und er habe den Betrag auf 3800 Euro aufgerundet, sagt Schorer.