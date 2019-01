Villingen-Schwenningen Freude über neues Fahrzeug

Kommandant Jens Schuler lobte eine Mannschaft, deren 27 aktive Einsatzkräfte sich während 1066 Stunden zum Wohl der Bevölkerung engagierten. 13 Übungen, diverse Sonderproben und die permanente Bereitschaft zur Fortbildung lieferten die Basis für einen sehr guten Ausbildungsstand der Einsatzkräfte. Deren Kenntnisse waren im vergangenen Jahr acht Mal während technischen Hilfeeinsätzen und in fünf Brandeinsätzen gefordert. Eine Person wurde gerettet. Technisch bedingte Fehlalarme gab es vier. Explizit erwähnte Schuler den zweimaligen Einsatz der Feuerwehr als Sicherheitswache. Die in Kooperation mit dem Roten Kreuz eingesetzten Kräfte Benjamin Dechant, Manuel Dettling, Wilko und Volkmar Grieß waren als Helfer vor Ort in 28 Fällen gefordert. Sie gewährleisteten die schnelle Erstversorgung.

Die Feuerwehr Weigheim sieht sich als aktiver Bestandteil der Dorfgemeinschaft und erhielt dafür von Ortsvorsteherin Ursula Mosbacher ein großes Lob. Einer der Jahreshöhepunkte war die Hauptübung. Christoph Schäfer stellte die Aktivitäten Jugendfeuerwehr als eine Grundlage nachhaltiger Feuerwehrarbeit vor. Von den 21 Jugendlichen traten zwei zu den Aktiven über, was langfristig die Bestandssicherung der Abteilung garantiert. Beförderungen zum Truppmann Teil 1 gab es für Marc Ositschan, Julian Mink, Moritz Klapper und Carolin Banysch. Kevin Kunz absolvierte den Sprechfunkerlehrgang. Seit 25 Jahren wirkt Markus Lemke aktiv in der Wehr mit. Seit 15 Jahren gehören Manuel Gora und Jens Schuler zur Mannschaft.