Villingen-Schwenningen Freude über Finanzministerium und "ein deutlicher Schritt" nach vorn

Das Wahlergebnis am 24. September sei "schockierend" für die SPD-Mitglieder gewesen, erklärte Jens Löw. Klar und nachvollziehbar sei dann gewesen, dass Martin Schulz der SPD den Weg in die Opposition gewiesen habe. Doch schließlich habe die FDP überraschend den Weg frei gemacht, so dass die SPD nun in Koalitionsverhandlungen mit der CDU eingetreten sei. Erwähnenswert auf Kreisebene fand Löw, dass man sich mit den Nachbarkreisverbänden auf den Zusammenschluss Regio 3 geeinigt habe.

Landrat Sven Hinterseh lobte in einem Grußwort die gute Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg und sprach von einem "besonderen Tag", an dem er gerne zur SPD gekommen sei. Auf die Frage, was er von der Groko halte, antwortete er: "Ich will jetzt endlich eine Regierung."

Der SPD-Europaabgeordnete Peter Simon thematisierte die Erfolge nationalistischer Parteien. Man müsse sich die Frage stellen, "ob wir der Entwicklung weiter so zuschauen wollen", sagte er, forderte eine Finanz- und Währungsunion sowie eine gemeinsame Verteidigungspolitik in Europa. Es sei wichtig, dass die neue Bundesregierung den gleichen Weg einschlage wie der französische Präsident und die deutsch-französische Freundschaft wieder belebe.