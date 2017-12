Villingen-Schwenningen Freude bei Panthers

VS-Schwenningen. Die Wogen haben sich nach dem Nicht-Aufstieg am Ende der vergangenen Saison bei den Panthers wieder geglättet. Wie Geschäftsführer Frank Singer im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten bestätigt, befindet sich das Basketballteam wieder in ruhigeren Fahrwassern. "Wir hatten nach der letzten Saison eine schwierige Phase, in der wir Sponsoren verloren haben", sagt Singer. Mittlerweile aber seien viele Gespräche geführt worden und alte wie neue Sponsoren mit an Bord.

Einer davon ist die Fürstenberg Brauerei, mit der sich Singer nach "einer kurzfristigen Trennung" auf ein neues Engagement bei den Panthers geeinigt hat. "Fürstenberg hat uns von der Wiege bis nach oben immer begleitet. Vor knapp sechs Jahren haben wir dann eine Pause eingelegt, damit beide Seiten wieder wissen, was sie an dieser Partnerschaft hatten." An diesem Punkt sei man jetzt angekommen. Der Sponsoringvertrag läuft vorerst bis Ende der Saison und beinhaltet unter anderem, dass die Spieler das Fürstenberg-Logo auf ihren Hosen tragen. "Wir sind uns aber einig, dass wir wieder langfristig zusammenarbeiten wollen", sagt Frank Singer mit Blick auf die "vorerst begrenzte Laufzeit". Auch vonseiten der Brauerei gibt es ein Zugeständnis: "Die Fürstenberg Brauerei ist dafür bekannt, dass wir langfristige Partnerschaften anstreben und sich die Vereine auf uns verlassen können", kommentiert Markus Gruhl, Fürstenberg-Gesamtvertriebsdirektor, den Vertragsabschluss.

Singer ist froh, dass der turbulente Einstieg in die aktuelle Spielzeit eine gute Wendung genommen hat. "Wir waren uns mit vielen Partnern über deren Engagement bereits einig. Doch nachdem der Aufstieg nicht geklappt hat, mussten wir neu verhandeln." Das hätten ein paar Sponsoren zum Anlass genommen, sich neu zu positionieren. "Doch zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass wir die Situation gut gemeistert haben", betont Singer.