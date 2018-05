Villingen-Schwenningen Freude bei Karamba: Er darf arbeiten

"But now it’s fine", sagt er und ist auf dem Sprung an seinen alten Arbeitsplatz, wo ihn die Kollegen schon sehnlich zurück erwarten. "Er ist wieder wer, er darf wieder arbeiten, Steuern zahlen und Sozialabgaben", sagt sein Chef Peter Buder und kann sich den leicht bitteren Unterton nach der bisherigen Odyssee mit Ämtern und Behörden kaum verkneifen. Dass Jaiteh so behandelt wurde, obwohl er dem Staat als arbeitender Mensch nie auf der Tasche lag und alle Steuern und Abgaben ebenso bezahlte wie seine Unterkunft, bleibt für ihn unverständlich. Seinem beharrlichen Drängen ist es zu verdanken, dass der junge Mann wieder arbeiten darf: "Mit der Vorlage der Passbemühungsnachweise hat Ihr Mandant zunächst alles Mögliche unternommen, um an gambische Sekundärdokumente zu gelangen. Dass diese Möglichkeiten nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, kann Ihrem Mandanten derzeit nicht angelastet werden", heißt es in dem Schreiben. Dem Antrag auf Wiedererteilung der Beschäftigungserlaubnis werde daher vorerst entsprochen.