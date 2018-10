Villingen-Schwenningen Freude am Umgang mit Uhren und Schmuck

VS-Villingen (maz). Noch gut kann sich Gabi Winters erinnern, wie Berthold und Margot Kleyling sie eines Tages an ihrem Arbeitsplatz im Haushaltswarengeschäft Hässler angesprochen hatten, ob sie nicht lieber Schmuck und Uhren bei der Johann Grießhaber GmbH & Co. KG verkaufen wolle. Nach einem kurzen Blick auf all die Schätze in den Schubladen war für die junge Einzelhandelskauffrau klar, dass sie das Angebot annimmt. Und diesen Schritt hat sie nie bereut: Seit 40 Jahren arbeitet sie inzwischen in dem Fachgeschäft in Villingen und fühlt sich im Familienunternehmen bis heute wohl.