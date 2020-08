Villingen-Schwenningen Freispruch im Gaffer-Prozess

Felix Ani meldete sich laut Sklar vor Gericht sehr "üppig" zu Wort und machte auch von seinem Recht auf das letzte Wort Gebrauch. Er habe viel von seinem Herkunftsland Nigeria erzählt und betont, dass er ein Fan von Deutschland sei und sich bisher noch nie etwas zu Schulden kommen lassen habe.

Teil der Beweisaufnahme sei auch ein Foto gewesen, das ein Reporter unserer Zeitung gemacht hatte. Darauf ist der 59-Jährige unmittelbar neben dem Wrack eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge zu sehen, was seine Aussage widerlegte, in der er behauptet hatte, das Unfallgeschehen nur von Weitem beobachtet zu haben. "Allerdings war sehr fraglich, wie weit der Angeklagte dann noch auf das Gelände getreten ist", begründet der Richter den Freispruch weiter. Ob Ani tatsächlich in der Nähe des Unfallopfers gewesen ist, habe ihm das Gericht letztendlich nicht nachweisen können – auch wenn Zeugen dies ebenso gegenüber dem Schwarzwälder Boten mehrfach bestätigt hatten.